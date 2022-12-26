Дождь и мокрый снег, но не везде: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 26 декабря будет туманной в большинстве регионов. В восточных и западных областях местами прогнозируют снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Ночью в восточных областях, днем в западной части ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1 +4,

на западе ночью 0 +4, а днем +3 +5 градусов,

в восточных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1 +4,

на юге страны ночью +2 +5, а днем +4 +7 градусов,

в центральных областях ночью +1 +3 градуса, днем +2 +4.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут около 0, а днем ожидается +1+3 градуса.

Напомним, недавно синоптики обновили прогноз погоды на Новый год 2023.

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