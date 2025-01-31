Дощ в низці областей. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні у лютому 2025 року

Лютий 2025 в Україні принесе зниження температури повітря. Похолодання прогнозують у більшості регіонів.

Водночас загалом у лютому 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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