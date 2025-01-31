UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Дощ в низці областей. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на останній день січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, в останній день січня, в Україні місцями очікується дощ. А максимально температура підніметься до 10°, а на півдні - до 15°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

Температура вдень 5-10° тепла; на півдні країни вдень 10-15°.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вдень місцями по області невеликий дощ, вранці туман.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 5-10° тепла; у Києві вдень 7-9°.

Погода в Україні 31 січня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні у лютому 2025 року

Лютий 2025 в Україні принесе зниження температури повітря. Похолодання прогнозують у більшості регіонів.

Водночас загалом у лютому 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день