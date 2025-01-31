Дождь в ряде областей. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, в последний день января, в Украине местами ожидается дождь. А максимально температура поднимется до 10°, а на юге - до 15°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".
"Днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.
Температура днем 5-10° тепла; на юге страны днем 10-15°.
Облачно. Днем местами по области небольшой дождь, утром туман.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 5-10° тепла; в Киеве днем 7-9°.
Погода в Украине 31 января (facebook.com/UkrHMC)
Февраль 2025 в Украине принесет снижение температуры воздуха. Похолодание прогнозируют в большинстве регионов.
В то же время в целом в феврале 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.
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