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Дождь в ряде областей. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз на последний день января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, в последний день января, в Украине местами ожидается дождь. А максимально температура поднимется до 10°, а на юге - до 15°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

"Днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

Температура днем 5-10° тепла; на юге страны днем 10-15°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Днем местами по области небольшой дождь, утром туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 5-10° тепла; в Киеве днем 7-9°.

Погода в Украине 31 января (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в феврале 2025 года

Февраль 2025 в Украине принесет снижение температуры воздуха. Похолодание прогнозируют в большинстве регионов.

В то же время в целом в феврале 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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