Дождь в ряде областей. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в феврале 2025 года

Февраль 2025 в Украине принесет снижение температуры воздуха. Похолодание прогнозируют в большинстве регионов.

В то же время в целом в феврале 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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