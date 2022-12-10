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Дощ, мокрий сніг та туман: прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 10 грудня 2022 15:53
Дощ, мокрий сніг та туман: прогноз погоди на завтра Фото: завтра у більшості областей України буде дощ та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 11 грудня, в більшості областей України очікуються дощі та мокрий сніг. Українців попередили про туман та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у західних областях помірний дощ та мокрий сніг. У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На решті території нашої країни вночі буде невеликий дощ, а вдень помірний дощ. Вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман. На півдні, сході та у центрі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби у середньому +5 +11 градусів, на заході від +3 до -2 градусів, а на сході вдень до +15.

Дощ, мокрий сніг та туман: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці та Київській області завтра буде хмарно, вночі та вдень дощ та туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вночі +1 +3, а вдень +7 +9 градусів.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди сьогодні ввечері.

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