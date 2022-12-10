Дождь, мокрый снег и туман: прогноз погоды на завтра

Завтра, 11 декабря, в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег. Украинцев предупредили о тумане и гололедице на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в западных областях умеренный дождь и мокрый снег. В Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

На остальной территории нашей страны ночью небольшой дождь, а днем умеренный дождь. Ночью и утром большинство северных и центральных областей туман. На юге, востоке и центре местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток в среднем +5 +11 градусов, на западе от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области будет облачно, ночью и днем дождь и туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве ночью +1 +3, а днем +7 +9 градусов.