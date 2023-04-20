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Дощ, місцями грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 21 квітня, в Україні прогнозують дощі, а подекуди - грози. Проте температура підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

У південних, центральних та східних регіонах очікується помірний дощ, вдень на південному сході подекуди грози. На решті території місцями невеликий дощ.

Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

Вітер, північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Київській області

В області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 10-15°. У Києві вночі 5-7°, вдень 12-14°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, паводок в Україні пішов на спад, але сотні будинків та понад тисячі домогосподарств залишаються підтопленими.

Окрім того, українцям радять утриматись від походів у гори через сніголавинну небезпеку.

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