ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощ із уламків. Бєлгород та область атакували з повітря, є руйнування

Бєлгород, Неділя 02 червня 2024 07:46
UA EN RU
Дощ із уламків. Бєлгород та область атакували з повітря, є руйнування Фото: Бєлгород та область зазнали повітряної атаки (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На російський Бєлгород та Бєлгородську область скоєну чергову повітряну атаку. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. Загиблих і поранених немає.

Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.

Пабліки опублікували фото уламків збитих повітряних цілей.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород" (t.me/zhest_belgorod)

Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

Фото: Telegram-канал "БелПлюс" (https://t.me/belplus_bg)

Ситуація в Бєлгороді

У США офіційно дозволили ЗСУ атакувати територію РФ за допомогою західної зброї. Дозвіл обмежується Харківським напрямком і територією Бєлгородської області.

У зв'язку з цим, із Бєлгорода вже почали евакуйовувати російських військових.

31 травня жителі міста скаржилися на падіння фугасних авіаційних бомб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгород
NEWS
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
Хоче бути президентом-лузером? Зеленський відповів на заяви Трампа про завершення війни
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде