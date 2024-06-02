ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дождь из обломков. Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения

Белгород, Воскресенье 02 июня 2024 07:46
UA EN RU
Дождь из обломков. Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения Фото: Белгород и область подверглись воздушной атаке (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

На российский Белгород и Белгородскую область совершена очередная воздушная атака. В результате сбития целей ППО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, в результате атаки на город есть повреждения разной степени, однако несущие конструкции зданий не пострадали. Погибших и раненых нет.

Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.

Паблики обнародовали фото обломков сбитых воздушных целей.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород" (t.me/zhest_belgorod)

Кроме того, утром были зафиксированы прилеты вблизи села Шопино Белгородской области.

Фото: Telegram-канал "БелПлюс" (https://t.me/belplus_bg)

Ситуация в Белгороде

В США официально разрешили ВСУ атаковать территорию РФ с помощью западного оружия. Разрешение ограничивается Харьковским направлением и территорией Белгородской области.

В связи с этим, из Белгорода уже начали эвакуацию российских военных.

31 мая жители Белгорода жаловались на падение фугасных авиационных бомб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгород
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет