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Київ у найближчу годину накриє туман

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 11:01
Київ у найближчу годину накриє туман Фото: Київ найближчої години накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 27 вересня, Київ накриє туман у найближчу годину. Він протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Telegram.

Крім того, туман також очікується вночі та вранці 28 вересня.

"Найближчою годиною зі збереженням до кінця доби 27 вересня, вночі та вранці 28 вересня туман", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, видимість при тумані становитиме 200-500 метрів.

Також синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.

Крім того, сьогодні в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні.

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