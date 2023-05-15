Дощ із грозами та сильний вітер: прогноз погоди на тиждень

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в західних областях очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах областей також можливі град і сильний вітер до 15-20 м/с.

Водночас на решті території країни буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +14 градусів, а вдень +18 +23. У південній частині, а також 17 і 18 травня в Україні очікується +22 +27 градусів. При цьому в Карпатах вночі температура становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14.

У п'ятницю, 19 травня, буде без істотних опадів. Лише в західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі становитиме +9 +15 градусів, а вдень +21 +27. У західних областях і в Криму температура прогріється до +18 +24.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.

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