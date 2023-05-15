Дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на неделю

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах областей также возможны град и сильный ветер до 15-20 м/с.

При этом на остальной территории страны будет без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +14 градусов, а днем +18 +23. В южной части, а также 17 и 18 мая в Украине ожидается +22 +27 градусов. При этом в Карпатах ночью температура составит +4 +9 градусов, а днем +9 +14.

В пятницу, 19 мая, будет без существенных осадков. Лишь в западной части местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит +9 +15 градусов, а днем +21 +27. В западных областях и в Крыму температура прогреется до +18 +24.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в мае.

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