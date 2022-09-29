UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощ із грозами та потепління: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 30 вересня очікуються дощі з грозами та потепління (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 30 вересня, в Україні очікуються дощі із грозами, а також туман. Також завтра очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно із проясненнями.

Також очікуються дощі, удень місцями грози. Лише вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у більшості північних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях буде без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23, на крайньому заході країни +15 +19. При цьому у південній частині вночі очікується +12 +17 градусів, а вдень +22 +27.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно із проясненнями. Уночі очікується дощ, а вдень буде без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23. Водночас у Києві вночі буде +11 +13, а вдень близько +20.

Нагадаємо, що ДСНС попередило українців, що сьогодні очікується туман та погіршення видимості у деяких областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні