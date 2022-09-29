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Дожди с грозами и потепление: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 30 сентября ожидаются дожди с грозами и потепление (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 30 сентября, в Украине ожидаются дожди с грозами, а также туман. Также завтра ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

Также ожидаются дожди, днем местами грозы. Только ночью в восточных областях и Приазовье, днем в большинстве северных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях будет без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а днем +18 +23, на крайнем западе страны +15 +19. При этом в южной части ночью ожидается +12 +17 градусов, а днем +22 +27.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, а днем будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +8 +13 градусов, а днем +18 +23. В то же время в Киеве ночью будет +11 +13, а днем около +20.

Напомним, что ГСЧС предупредило украинцев, что сегодня ожидается туман и ухудшение видимости в некоторых областях.

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Погода в Украине