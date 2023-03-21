Дощ в деяких регіонах, але тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 21 березня, на більшості України буде без опадів. Щоправда, дощ очікується у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер
Південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря
Вдень 9-14°.
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