Дождь в некоторых регионах, но тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 21 марта, на большей части Украины будет без осадков. Правда дождь ожидается в западных, северных и центральных областях, при этом будет тепло, до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. В западных, днем местами и северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер
Юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Днем 9-14°.
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