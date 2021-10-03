В "досье Пандоры" засветились тайные активы окружения Путина в Монако

В расследовании международного консорциума журналистов, получившего название "досье Пандоры" (Pandora Papers) имя президента РФ Владимира Путина не упоминается. Однако в документах есть люди из его окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Президент России Владимир Путин, которого США подозревают во владении тайным состоянием, не фигурирует в опубликованных файлах по имени. Однако в списках присутствуют лица из его окружения.

В частности лучший друг детства Путина - покойный Петр Колбин, которого называют "кошельком" личного богатства Путина. Также в расследовании упоминается женщина, которая, как утверждается, была его любовницей. Она приобрела роскошную квартиру на набережной в Монако.

Основу "досье Пандоры" составили данные 14 фирм, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свое состояние и финансовую деятельность в тайне.

Документы раскрывает секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая действующих и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные из более чем 90 стран.