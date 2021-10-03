ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В "досьє Пандори" засвітилися таємні активи оточення Путіна в Монако

Новость на русском →
Неділя 03 жовтня 2021 20:34
В "досьє Пандори" засвітилися таємні активи оточення Путіна в Монако Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів, що отримало назву "досьє Пандори" (Pandora Papers) ім'я президента РФ Володимира Путіна не згадується. Однак у документах є люди з його оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент Росії Володимир Путін, якого США підозрюють у володінні таємним станом, не фігурує в опублікованих файлах на ім'я. Однак у списках присутні особи з його оточення.

Зокрема найкращий друг дитинства Путіна - покійний Петро Колбін, якого називають "гаманцем" особистого багатства Путіна. Також у розслідуванні згадується жінка, яка, як стверджується, була його коханкою. Вона придбала розкішну квартиру на набережній в Монако.

Основу "досьє Пандори" склали дані 14 фірм, які надають офшорні послуги по всьому світу. Вони створюють підставні компанії для клієнтів, часто бажають зберегти свої статки і фінансову діяльність в таємниці.

Документи розкриває секретні офшорні справи 35 світових лідерів, включаючи діючих і колишніх президентів, прем'єр-міністрів і глав держав. Вони також проливають світло на таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові з більш ніж 90 країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
Глава BioNTech вважає, що нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році
Глава BioNTech вважає, що нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо