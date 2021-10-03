В "досьє Пандори" засвітилися таємні активи оточення Путіна в Монако

У розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів, що отримало назву "досьє Пандори" (Pandora Papers) ім'я президента РФ Володимира Путіна не згадується. Однак у документах є люди з його оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Президент Росії Володимир Путін, якого США підозрюють у володінні таємним станом, не фігурує в опублікованих файлах на ім'я. Однак у списках присутні особи з його оточення.

Зокрема найкращий друг дитинства Путіна - покійний Петро Колбін, якого називають "гаманцем" особистого багатства Путіна. Також у розслідуванні згадується жінка, яка, як стверджується, була його коханкою. Вона придбала розкішну квартиру на набережній в Монако.

Основу "досьє Пандори" склали дані 14 фірм, які надають офшорні послуги по всьому світу. Вони створюють підставні компанії для клієнтів, часто бажають зберегти свої статки і фінансову діяльність в таємниці.

Документи розкриває секретні офшорні справи 35 світових лідерів, включаючи діючих і колишніх президентів, прем'єр-міністрів і глав держав. Вони також проливають світло на таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові з більш ніж 90 країн.