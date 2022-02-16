DoS-атака на сайт Минобороны продолжается: что происходит

"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины претерпел беспрецедентную DoS-атаку, которая еще продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщается, атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - сообщили в МОУ.

Специалисты по кибербезопасности опасаются другого вида атаки - типа DDoS, поэтому решили воспользоваться дополнительными серверами помощи в США.

"Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США", - сообщают в ведомстве.

В Минобороны предупредили, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.