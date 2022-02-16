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DoS-атака на сайт Міноборони триває: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

"Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", - повідомили в МОУ.

Спеціалісти з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки - типу DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги в США.

"Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", - повідомляють у відомстві.

У Міноборони попередили, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував кібератаку на Україну.

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Міністерство оборони України