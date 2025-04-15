Вже в дорозі? Рютте розповів, коли Україні передадуть обіцяні Patriot

Рютте зазначив, що зазвичай між анонсом нової військової допомоги для України та її наданням минає небагато часу.

"Наприклад, саміт НАТО у Вашингтоні, де зобов'язалися поставити Україні комплекси Patriot. Це зайняло небагато часу. На щастя, більшість із них уже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", - додав генсек.

За його словами, минулого тижня вдалося переконатися, що в питанні передачі системи Patriot "зібрано все необхідне для доставки".