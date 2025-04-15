Уже в пути? Рютте рассказал, когда Украине передадут обещанные Patriot

Рютте отметил, что обычно между анонсом новой военной помощи для Украины и ее предоставлением проходить немного времени.

"К примеру, саммит НАТО в Вашингтоне, где обязались поставить Украине комплексы Patriot. Это заняло немного времени. К счастью, большинство из них уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время", - добавил генсек.

По его словам, на прошлой неделе удалось убедиться, что в вопросе передачи системы Patriot "собрано все необходимое для доставки".