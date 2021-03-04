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Дорожный сезон в Киеве начали с обновления Индустриального моста и капремонта дорог, - Кличко

Автор: РБК-Украина

В Киеве начали дорожный сезон. В частности, уже ведутся работы по обновлению Индустриального моста, нескольких других путепроводов и ремонт дорог.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета.

"Нам необходимо обновлять инфраструктуру города, в которую десятилетиями не вкладывали средств. В частности, столичные мосты и дороги. Сейчас, когда потеплело, в городе начинается дорожный сезон. Так, стартовали работы по обновлению Индустриального моста, других путепроводов и капитальный ремонт дорог. Активизируем работы и на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, где мы вышли уже на финальную стадию строительства", - добавил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на этот год запланировали и ремонт городских парков, зон отдыха и объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал завершение строительства Дарницкого моста в Киеве до конца 2021 года. Он рассказал, что "Укрзализныця" и "Укравтодор" договорились вместе достроить этот мост.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевмост
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