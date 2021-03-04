RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дорожній сезон у Києві розпочали з оновлення Індустріального мосту та капремонту доріг, - Кличко

Автор: РБК-Україна

У Києві розпочали дорожній сезон. Зокрема, вже тривають роботи з оновлення Індустріального мосту, кількох інших шляхопроводів та ремонт доріг.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

"Нам потрібно оновлювати інфраструктуру міста, в яку десятиліттями не вкладали коштів. Зокрема, столичні мости і дороги. Зараз, коли вже потеплішало, в місті розпочинається дорожній сезон. Так, стартували роботи з оновлення Індустріального мосту, деяких інших шляхопроводів, та капітальний ремонт доріг. Активізуємо роботи і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, де ми вийшли вже на фінальну стадію будівництва", - додав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що на цей рік запланували і ремонт міських парків, зон відпочинку та об'єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував завершення будівництва Дарницького мосту в Києві до кінця 2021 року. Він розповів, що "Укрзалізниця" та "Укравтодор" домовилися разом добудувати цей міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиївмост
Читайте також
Київ у найближчу годину накриє сильний вітер
Київ має всі шанси потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан
Прогноз погоди