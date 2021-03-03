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Дарницкий мост в Киеве хотят достроить до конца 2021 года

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 15:32
Дарницкий мост в Киеве хотят достроить до конца 2021 года Фото: Дарницкий мост (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал завершение строительства Дарницкого моста в Киеве до конца 2021 года. Он рассказал, что "Укрзализныця" и "Укравтодор" договорились вместе достроить этот мост.

Об этом сообщает Офис президента.

По словам Тимошенко, столичный Дарницкий мост достроят в рамках "Большого строительства".

"В этом году в рамках "Большого строительства" будет достроен Дарницкий мост в Киеве. Первый шаг - подписание меморандума между "Укрзализныцей" и "Укравтодором" по достройке Дарницкого моста", - сказал он.

Как пояснил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, УЗ не занимается строительством мостов, это стало одной из причин того, что Дарницкий мост, который находится на балансе компании с 2004 года, до сих пор не достроен.

Тимошенко также призвал власти Киева завершить строительство Подольско-Воскресенского моста в сотрудничестве с "Укравтодором". Этот мост стоит недостроенный с 1994 года.

Напомним, в феврале Тимошенко заявил, что государство присоединится к строительству двух мостов в Киеве. Речь шла о Дарницком и Подольско-Воскресенском мостах.

Добавим, Украина намерена построить мост через Днестр в Молдову за счет государственного бюджета.

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