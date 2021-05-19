Дорожный конфликт в Одессе закончился стрельбой: два человека ранены

В Одессе дорожный конфликт перерос в драку, а потом и в стрельбу. Один из водителей открыл огонь из травматического пистолета, ранив двух мужчин, которые пытались выяснить с ним отношения.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одессе.
Отмечается, что конфликт возник из-за водителя, "подрезавшего" один из автомобилей. Находившиеся в нем отец и сын догнали нарушителя и вступили с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку, а затем и в стрельбу.
Водитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону нападавших, попав одному из них в ногу, а другому - в живот. Затем он сел в автомобиль и скрылся. Один из мужчин получил ранение в ногу, другой - в живот. Пострадавшим медики оказали помощь на месте и направили их в больницу на обследование.
Для поимки правонарушителя полиция объявила план "Перехват". В ходе поисковых мероприятий стрелявшего водителя задержали. С ним проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК Украины).
Фото: два человека получили ранения в результате стрельбы в Одессе (od.npu.gov.ua)
Напомним, накануне в одном из киевских ресторанов произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. Ее попытался остановить администратор заведения, но получил огнестрельное ранение - один из участников достал пистолет и выстрелил.
Отметим, 17 мая в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.
Как писало РБК-Украина, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".