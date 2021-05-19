ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конфликт двух компаний в ресторане Киева закончился стрельбой: пострадал его администратор

Новина українською →
Киев, Среда 19 мая 2021 16:40
Конфликт двух компаний в ресторане Киева закончился стрельбой: пострадал его администратор Фото: стрельба в ресторане Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В одном из киевских ресторанов произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. Ее попытался остановить администратор заведения, но получил огнестрельное ранение - один из участников достал пистолет и выстрелил.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Инцидент произошел в киевском ресторане на улице Ревуцкого. Между компанией мужчин вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону дерущихся, но попал в администратора заведения. Он пытался утихомирить дебоширов.

"Пострадавший с ранением живота госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнили в Нацполиции.

На место происшествия выехала оперативная группа, спецназ, патрульные полицейские и скорая медпомощь. Стрелявший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: стрельба в ресторане Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 17 мая в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.

Отметим, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Как писало РБК-Украина, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия конфликт драка Стрельба
NEWS
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
Назначение Ляшко главой Минздрава: комитет Рады принял решение
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине