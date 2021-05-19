Дорожній конфлікт в Одесі закінчився стріляниною: двоє людей поранені
В Одесі дорожній конфлікт переріс у бійку, а потім і у стрілянину. Один з водіїв відкрив вогонь з травматичного пістолета, поранивши двох чоловіків, які намагалися з'ясувати з ним стосунки.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Одесі.
Зазначається, що конфлікт виник через водія, який "підрізав" один з автомобілів. Знаходилися в ньому батько і син наздогнали порушника і вступили з ним в словесну перепалку, яка переросла в бійку, а потім і в стрілянину.
Водій дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік нападників, потрапивши одному з них в ногу, а іншому - в живіт. Потім він сів в автомобіль і зник. Один з чоловіків отримав поранення в ногу, інший - в живіт. Постраждалим медики надали допомогу на місці і направили їх до лікарні на обстеження.
Для упіймання правопорушника поліція оголосила план "Перехоплення". В ході пошукових заходів водія, що стріляв, затримали. З ним проводяться слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).
Фото: двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини в Одесі (od.npu.gov.ua)
Нагадаємо, напередодні в одному з київських ресторанів стався конфлікт між двома компаніями, який переріс в бійку. Її спробував зупинити адміністратор закладу, але отримав вогнепальне поранення - один з учасників дістав пістолет і вистрілив.
Відзначимо,17 травня в Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину.В результаті інциденту дві людини отримали поранення.
Як писало РБК-Україна, раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтської дорозі.У місті введено спеціальну поліцейська операція "Перехоплення".