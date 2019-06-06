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Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата

Новости » Общество    06.06.2019 - 17:36
Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата
Фото: Юлия Мендель (facebook.com/president.gov.ua)

Дорожную карту Зеленского по Донбассу не будут публиковать до 19 июня

Украина согласует дорожную карту по Донбассу с европейскими партнерами в рамках нормандского формата. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, у президента решили до 19 июня не обнародовать дорожную карту по Донбассу в связи с рисками безопасности.

"Дорожную карту президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках нормандского формата. Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - сообщила она.

Мендель подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев.

Напомним, вчера на заседании ТКГ представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма передал дорожную карту Зеленского по Донбассу. По его словам, он "высказал все пожелания, которые услышал от президента и которые знает сам".

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