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Дорожню карту по Донбасу узгодять в рамках нормандського формату

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 17:36
Дорожню карту по Донбасу узгодять в рамках нормандського формату
Фото: Юлія Мендель (facebook.com/president.gov.ua)

Дорожню карту Зеленського по Донбасу не будуть публікувати до 19 червня

Україна узгодить дорожню карту по Донбасу з європейськими партнерами в рамках нормандського формату. Про це повідомила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у Facebook.

За її словами, у президента вирішили до 19 червня не оприлюднювати дорожню карту по Донбасу у зв'язку з ризиками безпеки.

"Дорожню карту президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в Україні вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх заздалегідь. Оприлюднення карти занадто рано - це питання безпеки. По-друге, Україна має узгодити дорожню карту з нашими європейськими партнерами в рамках нормандського формату. Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднити дорожню карту", - повідомила вона.

Мендель підкреслила, що зараз перед Україною стоять дві найважливіші задачі: припинення вогню і повернення додому полонених українців.

Нагадаємо, вчора на засіданні ТКГ представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма передав дорожню карту Зеленського по Донбасу. За його словами, він "висловив побажання, які почув від президента і які знає сам".

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