Дорожники відновили міст, яким окупанти хотіли увірватися до Чернігова

На під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Укравтодору.
Його було зруйновано під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська намагалися прорватися до обласного центру з боку Ягідного. Тут їм дали гідну відсіч захисники Чернігова. Прорватися до міста загарбники так і не спромоглися.
Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту було відновлено за збудованою тимчасовою переправою. Паралельно розбиралися завали, і в серпні бригада мостовиків розпочала будівництво нової штучної споруди. Повністю відкрити рух оновленим мостом плануємо в листопаді.
Раніше ми писали, що у Харківській області монтують перший із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.
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