Дорожники восстановили мост, по которому оккупанты хотели ворваться в Чернигов

На подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Он был разрушен во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска пытались прорваться в областной центр со стороны Ягодного. Здесь им дали достойный отпор защитники Чернигова. Прорваться в город захватчики так и не смогли.

Мост в результате подрыва был уничтожен до основания. В апреле после деоккупации области движение транспорта было возобновлено по построенной временной переправе. Параллельно разбирались завалы, и в августе бригада мостовиков приступила к строительству нового искусственного сооружения. Полностью открыть движение по обновленному мосту планируем в ноябре.