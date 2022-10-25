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Дорожники восстановили мост, по которому оккупанты хотели ворваться в Чернигов

Фото: Укравтодор восстановил мост под Черниговом (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

На подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Он был разрушен во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска пытались прорваться в областной центр со стороны Ягодного. Здесь им дали достойный отпор защитники Чернигова. Прорваться в город захватчики так и не смогли.

Мост в результате подрыва был уничтожен до основания. В апреле после деоккупации области движение транспорта было возобновлено по построенной временной переправе. Параллельно разбирались завалы, и в августе бригада мостовиков приступила к строительству нового искусственного сооружения. Полностью открыть движение по обновленному мосту планируем в ноябре.

Ранее мы писали, что в Харьковской области монтируют первый из металлических мостов, которые передала Администрация государственных материальных резервов Чехии.

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