Дорожная компания близкого к Коломойскому депутата получит из бюджета еще 1 млрд грн

Контракт со службой автомобильных дорог Винницкой области подписан 28 января.

Кроме компании нардепа Лабазюка, в тендере участвовали еще 2 компании.

"Хмельницкое ШБУ-56" получило государственный заказ, предложив цену только на 0,2% ниже конкурента.

Лабазюк стал официальным владельцем "Хмельницкого ШБУ-56" 19 января 2022 года. До этого компания была оформлена на других физлиц, однако по утверждению СМИ контролировалась Лабазюком.

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году "Хмельницкое ШБУ-56" получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.