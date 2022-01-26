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Близкий к Коломойскому нардеп оформил на себя крупного дорожного подрядчика

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Киев, Среда 26 января 2022 18:51
Близкий к Коломойскому нардеп оформил на себя крупного дорожного подрядчика Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат (группа "За майбутнє") Сергей Лабазюк 19 января стал конечным бенефициарным собственником Хмельницкого ШБУ-56 - одного из крупнейших подрядчиков в дорожном строительстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции о бенефициарных собственниках компаний.

Издание "Наши Гроши" связывало "Хмельницкое ШБУ-56" с депутатом Лабазюком еще в 2017 году, однако до января 2022 года компания была оформлена на других лиц.

Нардеп Лабазюк оформил контроль над ООО "Сток Центр", которое в свою очередь владеет 99,95% "Хмельницкого ШБУ-56".

По данным "Наших Грошей", в 2021 году "Хмельницкое ШБУ-56" вошло в топ-6 крупнейших получателей денег в госпрограммах по строительству дорог.

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году "Хмельницкое ШБУ-56" получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.

Напомним, депутатская группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте.

Как сообщалось, в 2020 году "ПБС" увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в государственном строительстве дорог. По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Ивану Непик.

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