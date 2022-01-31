Дорожня компанія близького до Коломойського депутата отримає з бюджету ще 1 млрд грн

Контракт із службою автомобільних доріг Вінницької області підписано 28 січня.

Окрім компанії нардепа Лабазюка, у тендері брали участь ще 2 компанії.

"Хмельницьке ШБУ-56" отримало державне замовлення, запропонувавши ціну лише на 0,2% нижче за конкурента.

Лабазюк став офіційним власником "Хмельницького ШБУ-56" 19 січня 2022 року. До цього компанія була оформлена на інших фізосіб, проте, за твердженням ЗМІ, контролювалася Лабазюком.

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році "Хмельницьке ШБУ-56" отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.