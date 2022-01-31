Дорожная компания близкого к Коломойскому депутата получит из бюджета еще 1 млрд грн
Компания "Хмельницкое ШБУ-56" близкого к олигарху Игорю Коломойскому народного депутата Сергея Лабазюка (группа "За Майбутнє") подписала контракт с ремонт участка дороги в Винницкой области на сумму 1,09 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZorro.
Контракт со службой автомобильных дорог Винницкой области подписан 28 января.
Кроме компании нардепа Лабазюка, в тендере участвовали еще 2 компании.
"Хмельницкое ШБУ-56" получило государственный заказ, предложив цену только на 0,2% ниже конкурента.
Лабазюк стал официальным владельцем "Хмельницкого ШБУ-56" 19 января 2022 года. До этого компания была оформлена на других физлиц, однако по утверждению СМИ контролировалась Лабазюком.
Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году "Хмельницкое ШБУ-56" получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.
Напомним, депутатская группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой монокоалиции.