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Дорожная компания близкого к Коломойскому депутата получит из бюджета еще 1 млрд грн

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Киев, Понедельник 31 января 2022 14:39
Дорожная компания близкого к Коломойскому депутата получит из бюджета еще 1 млрд грн Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "Хмельницкое ШБУ-56" близкого к олигарху Игорю Коломойскому народного депутата Сергея Лабазюка (группа "За Майбутнє") подписала контракт с ремонт участка дороги в Винницкой области на сумму 1,09 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZorro.

Контракт со службой автомобильных дорог Винницкой области подписан 28 января.
Кроме компании нардепа Лабазюка, в тендере участвовали еще 2 компании.

"Хмельницкое ШБУ-56" получило государственный заказ, предложив цену только на 0,2% ниже конкурента.

Лабазюк стал официальным владельцем "Хмельницкого ШБУ-56" 19 января 2022 года. До этого компания была оформлена на других физлиц, однако по утверждению СМИ контролировалась Лабазюком.

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году "Хмельницкое ШБУ-56" получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.

Напомним, депутатская группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой монокоалиции.

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Игорь Коломойский
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