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Дорожня компанія близького до Коломойського депутата отримає з бюджету ще 1 млрд грн

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 14:39
Дорожня компанія близького до Коломойського депутата отримає з бюджету ще 1 млрд грн Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Хмельницьке ШБУ-56" близького до олігарха Ігоря Коломойського народного депутата Сергія Лабазюка (група "За Майбутнє") підписала контракт з ремонту ділянки дороги у Вінницькій області на суму 1,09 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

Контракт із службою автомобільних доріг Вінницької області підписано 28 січня.

Окрім компанії нардепа Лабазюка, у тендері брали участь ще 2 компанії.

"Хмельницьке ШБУ-56" отримало державне замовлення, запропонувавши ціну лише на 0,2% нижче за конкурента.

Лабазюк став офіційним власником "Хмельницького ШБУ-56" 19 січня 2022 року. До цього компанія була оформлена на інших фізосіб, проте, за твердженням ЗМІ, контролювалася Лабазюком.

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році "Хмельницьке ШБУ-56" отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.

Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга народу" в парламенті, забезпечуючи життєдіяльність так званої монокоаліції.

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Ігор Коломойский
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