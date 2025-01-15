Все дорожчає? Чому зростають ціни на продукти в Україні та що чекати у 2025 році

Зміст:

За даними Держстату, у 2024 році ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 14,1%. Таким чином, річна інфляція на продукти була майже на 2% вищою за загальну інфляцію. Найбільше подорожчали овочі та масло – на 48,3% та 33,9% відповідно. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 13,2%. Єдиною категорією, що подешевшала, був одяг і взуття, знизившись на 4,3%.

Наскільки збільшаться ціни на основні продукти

Професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник прогнозує, що продовольча інфляція до кінця року має перевищити 10%. Він додає, що ціни на деякі продукти можуть суттєво варіюватися через попит і пропозицію

"У найближчі місяці очікується поступове підвищення цін на основні продукти, зокрема картоплю, моркву, цибулю та яйця. Проте темпи зростання будуть помірними, орієнтовно 1-1,5% на місяць. Влітку, коли на ринок вийде новий врожай, ціни можуть змінюватися. Якщо врожай буде хорошим, ці продукти можуть здешевшати. Однак більшість факторів вказують на те, що ціни все ж зростатимуть. Водночас ціни на сировинні матеріали та техніку зростатимуть помірно, що дозволить знизити середній рівень інфляції до 10-12%", – пояснив у коментарі РБК-Україна Михайло Колісник.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що ціни на овочі можуть збільшитися на 2-4% на місяць, особливо на продукти борщового набору, такі як картопля, цибуля та морква. Сезонне здорожчання може тривати до травня-червня, з можливим зниженням цін після збору нового врожаю.

"Однак це зниження не буде значним, оскільки на ціни впливатиме низка факторів, зокрема зростання собівартості, яке залежить від вартості робочої сили та погодних умов. Найбільший вплив на здорожчання продуктів мали спекотні погодні умови, що негативно позначились на врожаї", – додав Олександр Паращій.

Експерт зазначає, що в Україні наразі спостерігається сезонне зниження цін на яйця та м'ясо. Окрім того, Паращій відзначає тенденцію до здешевлення одягу та взуття, хоча, ймовірно, через підвищення курсу долара протягом року цей процес значно сповільниться або навіть припиниться.

На думку Ярослава Жаліла, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, Україна наразі знаходиться на ціновому плато після суттєвого подорожчання продуктів восени минулого року.

Експерт пояснює, що ціни в Україні досягли рівня, де купівельна спроможність населення більше не дозволяє значно підвищувати вартість товарів. Це змушує виробників та торгівців уповільнювати зростання цін. Проте, на його думку, зниження цін безпосередньо навряд чи відбудеться. Натомість торгові мережі можуть стимулювати споживачів через акції. Ярослав Жаліло прогнозує, що зростання вартості продуктів у найближчі місяці коливатиметься в межах 0,5-1% на місяць.

Як можуть зміняться ціни в магазинах протягом року

Ціни на харчові продукти в магазинах і на ринках можуть варіюватися на 10-20%. Крім того, роздрібна вартість залежить від місця продажу та таких факторів, як демографія, логістика і купівельна спроможність конкретного міста чи регіону.

На сьогодні вартість десятка курячих яєць в інтернет-магазинах АТБ, FOZZY, Сільпо, Metro, Точка, Епіцентр та Novus в середньому складає 60 гривень. Якщо ціни на яйця підвищуватимуться на 1-2% щомісяця, то до кінця року їх вартість може коливатися від 68 до 76 гривень.

При такій інфляції ціни на базові продукти можуть змінитися наступним чином:

Картопля – середня вартість кілограма продукту становить 35 гривень. Можливе здорожчання продукту протягом року до 40-45 гривень.

Білокачанна капуста – середня вартість кілограма продукту становить 40 гривень. Можливе здорожчання продукту протягом року до 45-50 гривень.

Морква – середня вартість кілограма продукту становить 32 гривні. Можливе здорожчання продукту протягом року до 36-40,5 гривень.

Цибуля ріпчаста – середня вартість кілограма продукту становить 16 гривень. Можливе здорожчання продукту протягом року до 18-21 гривню.

Хліб наразі коштує в середньому 22-25 гривень. Якщо ціна на цей продукт зростатиме на 1-2% щомісяця, то за деякий час його вартість може становити близько 28-32 гривні за буханку. Однак варто пам'ятати, що ціни на окремі продукти можуть коливатися від місяця до місяця, оскільки на них впливає безліч факторів. Наприклад, у жовтні 2024 року ціни на яйця зросли на 18,5%, проте в грудні знизилася на 17%.

Чому харчові продукти цьогоріч здорожчуватимуть

Тенденція до здорожчання харчових продуктів, яка спостерігалась минулого року, збережеться й цього року. Зокрема, ціни на овочі, фрукти та молочні продукти зростатимуть поступово. Водночас тарифи на мобільний зв'язок можуть зрости на 40-60 гривень, що, ймовірно, підвищить інфляцію та опосередковано вплине на вартість харчових товарів.

Економіст Олег Пендзин у коментарі РБК-Україна прогнозує, що до кінця весни цього року ціни на овочі можуть піднятися на 30-50%. Це буде наслідком сильного неврожаю минулого року. Однак високі ціни на борщовий набір вже стримують імпорт з Європи, що, ймовірно, також призведе до його подорожчання.

Пендзин підкреслює, що складно точно прогнозувати зміни цін після початку сезону через погодні умови, які можуть вплинути як позитивно, так і негативно. Щодо хліба, експерт вважає, що його ціна до кінця року може зрости на 15%, що становитиме кілька гривень.

"Яйця зараз активно падають в ціні. Наразі ціна на яйця становить 40 гривень за десяток. З одного боку на це вплинуло зменшення попиту, а з іншого те, що Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо можливої картельної змови серед виробників яєць у жовтні 2024 року. Якщо факт змови підтвердиться, це може призвести до великих штрафів", – стверджує Олег Пендзин.

Ярослав Жаліло вважає, що Антимонопольний комітет не зможе суттєво вплинути на зниження вартості курячих яєць, оскільки український ринок є досить конкурентним, і діапазон цін у магазинах досі залишається досить широким. За його словами, яйця традиційно дешевшають на початку року, а ціна зростає ближче до пасхальних свят.

Експерт додає, що на підвищення цін, окрім поганого врожаю, також вплинули проблеми зі зберіганням сільськогосподарської продукції, зростання витрат на енергоносії, комунальні послуги, транспорт і оплату праці працівників.

"Ще одним важливим фактором стали інфляційні очікування, які зросли через зазначені причини. Це змусило виробників підвищити ціни на продукцію врожаю наступного року. Зростання номінальних зарплат також мало на меті дати можливість громадянам платити більше за товари. Однак цей ефект є обмеженим, оскільки купівельна спроможність різна. Пенсіонери та бюджетники майже не відчули підвищення доходів, хоча саме вони є основними споживачами продуктів", – зауважив Жаліло.

Експерт також відзначає, що ціни на енергоносії, зокрема на паливо та електроенергію, значно впливають на вартість товарів. Підвищення акцизів і податків також позначиться на цінах. Якщо ціни продовжать зростати, попит на товари може почати знижуватися, оскільки люди, наприклад, будуть менше користуватися автомобілями чи зменшать витрати на інші товари, що, своєю чергою, позначиться на загальному споживанні.