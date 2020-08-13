Дорогу Станица-Луганская - Северодонецк открыли после капитального ремонта

Завершен ремонт дороги Станица Луганская - Северодонецк. Протяженность магистрали составляет 130 км.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, дорога является одной из ключевых транспортных магистралей страны и играет важную роль в инфраструктуре Донбасса.

Кроме того, добавляет Голик, она еще и демонстрирует жителям временно оккупированных территорий, пересекающих линию разграничения в КПП "Станица Луганская", масштаб происходящих в Украине преобразований.

"Дорога Станица-Луганская - Северодонецк. Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу", - пишет он.

Напомним, решение о приведении в порядок дороги Станица Луганская - Северодонецк было принято в ноябре прошлого года президентом Владимиром Зеленским во время открытия восстановленного моста на КПП "Станица Луганская".

Дорожно-ремонтные работы на дороге проходили, начиная с апреля. Магистраль стала одним из знаковых объектов программы.