Трасса Станица Луганская-Северодонецк откроется в июле

Фото: ремонт трассы (facebook.com)

Техника и люди работают сразу на нескольких участках трассы

В Луганской области продолжается масштабный ремонт трассы, связывающей Станицу Луганскую с Северодонецком и десятками других населенных пунктов. Ремонт будет завершен уже в июле.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео хода ремонтных работ.

По его словам, техника и люди работают сразу на нескольких участках трассы: в районе села Нижнетеплое, на отрезке Новоайдар – Северодонецк, в районе поселка Райгородка и в 10 км от Северодонецка.

Стоит отметить, что эти работы являются частью инициированной президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка", которая предусматривает ремонт 6,5 тысяч км дорог по всей Украине.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что лично проехал по трассе Станица Луганская – Северодонецк и убедился, что еще недавно убитая трасса превращается в идеальную дорогу.

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Автор: Александра Диденко