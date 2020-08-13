Дорогу Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк відкрили після капітального ремонту

Фото: дорога після капітального ремонту у Станиці-Луганській (facebook.com)

Протяжність дороги складає 130 км

Завершено ремонт дороги Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк. Протяжність магістралі становить 130 км.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дорога є однією з ключових транспортних магістралей країни і грає важливу роль в інфраструктурі Донбасу.

Крім того, додає Голик, вона ще й демонструє жителям тимчасово окупованих територій, що перетинають лінію розмежування в КПП "Станиця Луганська", масштаб відбуваються в Україні перетворень.

Луганская область. Дорога Станица-Луганская - Северодонецк. Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще почти 130 километров, превращенных за несколько месяцев из направления в идеальную дорогу. Напомню, что идея привести в порядок эту дорогу была впервые озвучена в конце ноября прошлого года. Enjoy Your Flight. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 12 серпня 2020 р.

"Дорога Станиця-Луганська - Сєвєродонецьк. Вся дорога від і до в одному відео. Плюс ще майже 130 кілометрів, перетворених за кілька місяців з напряму в ідеальну дорогу", - пише він.

Нагадаємо, рішення про доведення до ладу дороги Станиця Луганська - Сєвєродонецьк було прийнято у листопаді минулого року президентом Володимиром Зеленським під час відкриття відновленого мосту на КПП "Станиця Луганська".

Дорожньо-ремонтні роботи на дорозі проходили, починаючи з квітня. Магістраль стала одним зі знакових об'єктів програми.