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Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк за програмою президента відремонтують за 3 місяці, - Голик

Новини » Транспорт     12.05.2020 - 10:01
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк за програмою президента відремонтують за 3 місяці, - Голик
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За його словами, ця дорога за кілька десятиліть не знала ніякого ремонту, окрім ямкового

Президент Володимир Зеленський назвав ремонт траси Станиця Луганська - Сєвєродонецьк одним із пріоритетних завдань програми "Велике будівництво", ремонт там йде ремонт в прискореному режимі й буде завершена до липня. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"В листопаді минулого року, на відкритті мосту у Станиці Луганській, президент пообіцяв відремонтувати дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк. Зараз травень. У липні ця дорога буде готова. Ще одна, чергова, дорога, майже 130 кілометрів якій будуть відремонтовані за вже стандартні три місяці", - написав Голик.

За його словами, ця дорога за кілька десятиліть не знала ніякого ремонту, окрім ямкового. Зараз капітальний ремонт траси йде без перерв і вихідних.

"Для мене особисто перетворення цього напрямку в ідеальну дорогу - це знакова подія. У Луганській області, як і в Донецькій, і в Херсонській, держава повинна робити для розвитку інфраструктури все і ще більше. Наші громадяни, що виїжджають з тимчасово окупованих територій, повинні бачити зовсім іншу якість інфраструктури", - додав Голик.

Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк за програмою президента відремонтують за 3 місяці, - Голик

Голик також переконаний, що це перше масштабне будівництво доріг у Луганській області, але не останнє.

"Це тільки початок. А виконувати інфраструктурні обіцянки президента і робити це максимально швидко, можуть тільки висококласні менеджери, а не сумні "політики" і близькі до того", - резюмував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту в Луганську область 8 березня проінспектував хід робіт на трасі Станиця Луганська - Сєвєродонецьк, зазначивши, що ця дорога дуже важлива для людей, які живуть, у тому числі на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу.

У 2020 році по програмі президента буде збудовано та відремонтовано 6,5 тис. км доріг, 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів і понад 200 амбулаторій по всій країні.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за словами Юрія Голика, реалізація програми "Велике будівництво" дозволить створити понад 150 тис. робочих місць у будівельній та суміжних галузях.

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСєвєродонецькдорогиЮрій Голик
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