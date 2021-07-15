"Дорогу единства" во Львовской области отремонтируют по всей протяженности, - ОГА

Автомобильную дорогу М-30 "Стрый - Изварино", известную как " дорога Единства ", на Львовщине отремонтируют по всей протяженности - в общей сложности это 42 километра, проходящих по территории данной области. Будут капитально отремонтированы также пять мостовых переходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовской ОГА.

Работы на трассе, которая должна соединить западные области Украины с восточными и протянуться через всю страну, в рамках программы президента "Большая стройка" во Львовской области идут круглосуточно. Дорожники трудятся от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя.

"Дорога Единства" - это один из важных инфраструктурных объектов не только Львовщины, а и страны в целом, ведь дорога Стрый-Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, которым уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины", - отметил спикер Службы автомобильных дорог во Львовской области Иван Бондарь.

На трассе работают сразу несколько бригад, привлечены 170 единиц техники. Уже заасфальтированы в нижнем слое 12 км, а на двух мостах в Жидачеве и Залесках демонтируют разрушенные элементы конструкций.