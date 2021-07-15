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"Дорогу єдності" у Львівській області відремонтують по всій протяжності, - ОДА

Автор: Наталія Гурковська

Автомобільну дорогу М-30 "Стрий - Ізварине", відому як "дорога Єдності", на Львівщині відремонтують по всій протяжності - загалом це 42 кілометри, які проходять територією цієї області. Буде капітально відремонтовано також п’ять мостових переходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Львівської ОДА.

Роботи на трасі, яка повинна з’єднати західні області України зі східними та протягнутись через усю країну, у межах програми президента "Велике будівництво" на Львівщині тривають цілодобово. Дорожники працюють від межі Івано-Франківської області у бік Ходорова та від Жидачева у бік Стрия.

"Дорога Єдності" - це один із важливих інфраструктурних об’єктів не лише Львівщини, а й країни в цілому, адже дорога "Стрий-Ізварине" - найкоротший та оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини", - зазначив речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

На трасі працює одразу декілька бригад дорожників, залучено 170 одиниць техніки. Вже заасфальтовано у нижньому шарі 12 км, а на двох мостах у Жидачеві та Залісках демонтують зруйновані елементи споруд.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що магістраль М-30 "Стрий-Ізварине" протяжністю майже 1400 км планується відкрити до 30-ї річниці Незалежності.

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Велике будівництводороги