Дорогою до Василівки Запорізької області ЗСУ знищили колону російських військ

Українські військові знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар вдалося зробити за допомогою безпілотника "Аист".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова

"Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь - Василівка південніше Зеленого Гаю", - розповів він.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.