Дорогою до Василівки Запорізької області ЗСУ знищили колону російських військ
Українські військові знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар вдалося зробити за допомогою безпілотника "Аист".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова
"Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь - Василівка південніше Зеленого Гаю", - розповів він.
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.
Пізніше стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.
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