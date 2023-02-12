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Дорогою до Василівки Запорізької області ЗСУ знищили колону російських військ

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Запоріжжя, Неділя 12 лютого 2023 14:35
Дорогою до Василівки Запорізької області ЗСУ знищили колону російських військ Фото: ЗСУ знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь-Василівка (ілюстрація/t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар вдалося зробити за допомогою безпілотника "Аист".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова

"Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь - Василівка південніше Зеленого Гаю", - розповів він.

Дорогою до Василівки Запорізької області ЗСУ знищили колону російських військ

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.

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Мелітополь вибухи Запорожская область
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