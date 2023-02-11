ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Прильоти" по місцях дислокації росіян та техніки: подробиці вечірніх вибухів у Мелітополі

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 11 лютого 2023 13:22
"Прильоти" по місцях дислокації росіян та техніки: подробиці вечірніх вибухів у Мелітополі Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, вчора вибухи пролунали на території промислового підприємства, де окупанти зберігали техніку.

Також у селі Мирне Мелітопольського району "приліт" у місце розташування окупантів. Крім того, прилетіло в одне з сіл, яке росіяни обрали для проживання.

Проте Федоров зазначає, що окупанти продовжують використовувати мирне населення як щит і встановлюють техніку серед житлових кварталів.

"На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців - розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора ввечері у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь окупанти вибухи Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм