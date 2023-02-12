По дороге в Васильевку Запорожской области ВСУ уничтожили колонну российских войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Лелека" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь - Васильевка южнее Зеленого Гая", - рассказал он.

Напомним, вечером в пятницу, 10 февраля, в Мелитополе дважды слышали громкие взрывы. По словам мэра, взрывы были такие, что дребезжали окна.

Позже стало известно, что в результате этих взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) у россиян стало меньше техники. Также "прилетело" в месторасположение российских войск.