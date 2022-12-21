UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дорогою до США? У мережі показали відео із Зеленським з польського Перемишля

Фото: президент України Володимир Зеленський (mill.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США в мережі показали відео, де він, ймовірно, перебував у польському Перемишлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднило видання Nexta.

Ймовірно, це кадри з прибуття глави держави до Польщі перед його літаком до США. Разом із Зеленським на кадрах видно керівника ОП Андрія Єрмака і посла США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону.

Під час візиту глави держави американський лідер Джо Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Вже стало відомо, що зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиПольща