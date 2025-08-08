Дороговартісна здобич: "Примари" ГУР знищили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500

Зазначається, що під час нещодавньої операції ГУР МО на території Криму оператори виявили ціль - РЛС, яку спочатку помилково ідентифікували, як радарну установку зі складу комплексу С-400 "Тріумф".

Проте пізніше, після вивчення відео стало зрозуміло, що було вражено одну з найцінніших РЛС в російському арсеналі. Мова йде про радіолокаційну станцію 98Л6 "Єнісей".

"Рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "Тріумф". Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - сказано у повідомленні.