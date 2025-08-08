Дороговартісна здобич: "Примари" ГУР знищили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500

Оператори підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України знищили у тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію "Єнісей" зі складу комплексу С-500 "Прометей".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Зазначається, що під час нещодавньої операції ГУР МО на території Криму оператори виявили ціль - РЛС, яку спочатку помилково ідентифікували, як радарну установку зі складу комплексу С-400 "Тріумф".
Проте пізніше, після вивчення відео стало зрозуміло, що було вражено одну з найцінніших РЛС в російському арсеналі. Мова йде про радіолокаційну станцію 98Л6 "Єнісей".
"Рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "Тріумф". Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - сказано у повідомленні.
Система протиповітряної оборони С-500 "Прометей" - російська розробка, яка вперше стала на бойове чергування у 2021 році. В теорії призначена для боротьби;
В реальності С-500 під час свого розгортання у Криму у 2024 році для прикриття Керченського мосту не змогла впоратися навіть із балістичними ракетами MGM-140 ATACMS: жодну з них система перехопити не змогла.
Нагадаємо, раніше в ГУР МО показали, як бойові дрони спецпідрозділу “Артан” знищують техніку, склади боєприпасів і засоби зв’язку окупантів. Ефектні кадри роботи FPV-екіпажів продемонстрували, як майстри безпілотної війни методично випалюють позиції ворога.