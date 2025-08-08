Дорогостоящая добыча: "Призраки" ГУР уничтожили редкую РЛС из новейшего комплекса С-500

Отмечается, что во время недавней операции ГУР МО на территории Крыма операторы обнаружили цель - РЛС, которую сначала ошибочно идентифицировали, как радарную установку из состава комплекса С-400 "Триумф".

Однако позже, после изучения видео стало понятно, что была поражена одна из самых ценных РЛС в российском арсенале. Речь идет о радиолокационной станции 98Л6 "Енисей".

"Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф". Поражение "Енисея" - существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.