RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Дорогостоящая добыча: "Призраки" ГУР уничтожили редкую РЛС из новейшего комплекса С-500

Фото: РЛС 98Л6 "Енисей" (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Операторы подразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Енисей" из состава комплекса С-500 "Прометей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что во время недавней операции ГУР МО на территории Крыма операторы обнаружили цель - РЛС, которую сначала ошибочно идентифицировали, как радарную установку из состава комплекса С-400 "Триумф".

Однако позже, после изучения видео стало понятно, что была поражена одна из самых ценных РЛС в российском арсенале. Речь идет о радиолокационной станции 98Л6 "Енисей".

"Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф". Поражение "Енисея" - существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.

Что такое С-500 "Прометей"

Система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" - российская разработка, которая впервые стала на боевое дежурство в 2021 году. В теории предназначена для борьбы;

  • баллистическими ракетами средней дальности;
  • межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном отрезке полета;
  • гиперзвуковыми ракетами;
  • спутниками на низкой орбите;
  • самолетами.

В реальности С-500 во время своего развертывания в Крыму в 2024 году для прикрытия Керченского моста не смогла справиться даже с баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS: ни одну из них система перехватить не смогла.

Напомним, ранее в ГУР МО показали, как боевые дроны спецподразделения "Артан" уничтожают технику, склады боеприпасов и средства связи оккупантов. Эффектные кадры работы FPV-экипажей продемонстрировали, как мастера беспилотной войны методично выжигают позиции врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине