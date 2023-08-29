"Дорогий" поцілунок. ФІФА визначилася з суворим покаранням для Рубіалеса

Футбольні функціонери прагне максимально покарати опального колегу. Імовірно, в найближчі роки він не зможе працювати у футболі.

ФІФА нібито збирається дискваліфікувати Рубіалеса на 15 років. Цей термін – максимально можливий, передбачений за подібні порушення. Організація 26 серпня відкрила справу за статею "Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри".

Раніше ФІФА відсторонила Рубіалеса від посади на 90 днів. Він не зможе керувати операційною діяльністю федерації ані на національному, ані на міжнародному рівні в цей період. Паралельно триватиме дисциплінарне розслідування щодо функціонера.

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість гравчиня запевнила, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. Сам президент федерації пообіцяв не йти з посади.